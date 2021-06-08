إيمي سمير غانم توجه رسالة حزينة لوالدها الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام، صورة لوالدها الراحل مصحوبة برسالة حزينة، قالت فيها: “يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم”.

وأضافت: «ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله على قد طيبتك وقلبك الأبيض ربنا يغفرلك، ويطمنا عليك وتكون سعيد ومرتاح زي ما دايماً كنت بتخلينا مبسوطين وعمرك ما زعلت حد، حتى اللي كان يجي عليك كنت بتسامحه في وقتها وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة أبداً أبداً، ودايماً شايل هم كل اللي حواليك وحتى اللي بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك”.

وتابعت: “أنا ودنيا عمره ما زعق لينا ولا كلمنا بطريقه تخوف حتى واحنا أطفال (راجل طيب طيب طيب أوي) يارب أشوفك تاني”.

واختتمت رسالتها داعية لوالدها: “اللَّهُمَّ إِنَّ سمير ابن فتحية فِي ذِمَّتِكَ، وحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وأَنْتَ أهْلُ الوَفَاءِ والحَقِّ، فاغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللهم اجعل في قبره بهجة وسرور يارب”.

وكانت أكدت الدكتورة منال عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، قد أكدت أهمية إبلاغ الشخص المريض بوفاة قريبه في نفس اللحظة حتى لو في حالة تعب أو مرض، مستشهدة بحالة الراحل سمير غانم قائلة: “لازم نقول لدلال عبدالعزيز إن جوزها مات”، موضحة خلال حوارها ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، إن المفاجأة الثانية لرحيل شخص منذ فترة يزيد من التعب، ويجعل الشخص يشعر بخيانة الموقف”.