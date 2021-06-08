تأييد حبس سارة الطباخ في اتهامها بتبديد أموال محمد الشرنوبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش المنتجة المصرية سارة الطباخ أياماً عصيبة هذه الفترة، وذلك بعدما أيدت محكمة مصرية الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات غيابياً، بتهمة تبديد أموال الفنان محمد الشرنوبي، وخيانة الأمانة.

وكانت سارة الطباخ عارضت على الأحكام لعدم علمها، لكن بعد أن استمعت المحكمة لأقوالها، حكمت المحكمة بتأييد أحكام السجن وإلزامها بتعويض مالي والمصاريف لوجودها مدانة بالتهمة المنسوبة إليها.

واتهمت سارة الطباخ، في وقت سابق، خطيبها السابق محمد الشرنوبي، بسرقة “سكوتر” خاص بها، حيث قالت إنها كانت في زيارة لأحد معارفها في كمبوند سكني بمدينة 6 أكتوبر، وهناك فوجئت بـ”السكوتر” المملوك لها، والمختفي قبل 8 أشهر، وحينما سألت الأمن عن مالكه أخبروها بأنه ملك الشرنوبي.

بينما قال الشرنوبي إن سارة الطباخ من أهدته “السكوتر” في عيد ميلاده قبل انفصالهما ونفى سرقته، مؤكداً كيدية البلاغ وعدم صحته.

يشار إلى أن الشرنوبي قد احتفل بزواجه من رندا رياض، مؤخراً، في حفل أقيم بحديقة المنزل، اقتصر على حضور عائلتي العروسين، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية.