ليام باين ينفصل عن خطيبته.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصل ليام باين، نجم “وان دايركشن” السابق، انفصاله عن خطيبته مايا هنري، بعد 10 أشهر من إعلان خطبتهما.

وقد أعلن باين (27 عاماً) خبر انفصاله عن مايا (20 عاماً)، مؤخراً، خلال أحدث حلقات البرنامج الإذاعي The Diary of a CEO.

ووفقاً لموقع “إي أونلاين”، قال نجم “وان دايركشن”: “تغمرني المشاعر بشدة حالياً، وأشعر بخيبة أمل أكثر من نفسي؛ لأنني أستمر في إيذاء الآخرين، هذا الأمر يزعجني، فأنا لست جيداً في العلاقات”.

وعن سبب الانفصال، قال: “أحتاج للعمل على نفسي أكثر قبل الدخول في علاقة مع أي طرف آخر، فأنا لم أعد أقدم أفضل ما لدي”.

كما أضاف أن شعوره “أفضل” حالياً خارج أي علاقة، حتى رغم أنه لم يكن سعيداً بانتهاء الأمور والانفصال، وبيّن: “كان يجب حدوث الانفصال، فذلك أفضل لكلينا”.

يأتي خبر الانفصال بعد مرور عام تقريباً، منذ تأكيد ليام ومايا خطبتهما، بعد رصد الأخيرة بخاتم لافت من الألماس، لكن يبدو أن الوضع تغير خلال إغلاق “كورونا”.

ويجدر بالذكر أن ليام سبق وارتبط بالمغنية البريطانية شيريل كول، ورزقا بطفل يدعى بير غراي باين، عام 2017.