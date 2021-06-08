أحمد حلمي سفيراً إقليمياً لـ”اليونيسف” في الشرق الأوسط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تعيين الفنان المصري، أحمد حلمي، سفيراً إقليمياً للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للمنظمة، عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو للفنان أحمد حلمي، أثناء توقيعه أوراق تعيينه سفيراً للمنظمة، وللمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، تيد شيبان، الذي وقع على النسخة الثانية.

وعلقت المنظمة على الفيديو الذي نشرته، قائلة: “انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي، الذي تم تعيينه سفيراً إقليمياً لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وقال شيبان، خلال الفيديو: “عندما نخبر الناس بأنك سفير نوايا حسنة لليونيسف، يخبرونا كم أنت ممثل رائع، وكم تمتعهم وتجعلهم يضحكون”.

فيما عبر أحمد حلمي عن فخره وسعادته الشديدين بتعيينه سفيراً لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليس في مصر فقط، معبراً عن أمله أن يحقق خلال الدورة القادمة إنجازات كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي.

وكان حلمي قد أكد، في تصريحات إذاعية منذ أيام، أنه تعاقد مع إحدى شركات الإنتاج لتصوير فيلم جديد مع المؤلف هيثم دبور، سيكون من إخراج محمد شاكر.

ورد حلمي على تساؤل بعض متابعيه على “السوشيال ميديا”، بشأن موعد طرح فيلمه الجديد، حيث قال في “تويتر” إنه سيطرح الفيلم الذي تعاقد عليه في يوليو المقبل، حيث من المقرر أن ينافس به في موسم أفلام عيد الأضحى.