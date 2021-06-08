شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو داوود ينضم لفرقة استوديو الممثل لمحمد صبحى ويشاركه "نجوم الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الكبير محمد أبو داوود لفرقة "استوديو الممثل" حيث يشارك في مسرحية "نجوم الضهر" ويقف للمرة الأولي مسرحيًا أمام النجم الكبير محمد صبحى، بعدما كان قد شاركه من قبل في عمل مسرحي ولكن لم يكمله وهو مسرحية "تخاريف"، أما تليفزيونيًا فقد شارك أو داوود في 5 مسلسلات من قبل أمام النجم محمد صبحي وهى: (يوميات ونيس، فارس بلا جواد، رجل غني فقير، عايش في الغيبوبة، أنا وهؤلاء).



النجم محمد صبحي لحظة تكريمه في احتفالية 50 سنة فن

الفنان محمد أبو داوود كان أحد المكرمين في احتفالية "50 سنة فن" والتي كرم فيها النجم محمد صبحي كل الذين شاركوه في أعماله الفنية سواء المسرحية أو السينمائية أو التليفزيونية، ووصل عدد المكرمين فيها من الفنانين والمخرجين والكتاب 120 فنانا كان منهم أيضا بعض الفنانين الراحلين.

ممثل تليفزيوني ومخرج مسرحي مصري، ولد في عام 1944، شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال التليفزيونية، منها: (رجل غني فقير جدًا، الملك فاروق، أم كلثوم، نسر الشرق، يا رجال العالم اتحدوا، باب الخلق)، كما أخرج للمسرح مسرحيات (عفريت لكل مواطن، تزوير في أوراق عاطفية، مولد سيدي المرعب).

الفنان محمد أبو داوود من النجوم الذين لهم رصيد فني كبير ومتنوع علي مستوي المسرح والسينما و التليفزيون وشارك كل النجوم الكبار أعمالهم ومن أهم أعماله: (بودي جارد ، الملك فاروق، أم كلثوم، نسر الشرق، يا رجال العالم اتحدوا، باب الخلق)، كما أخرج للمسرح مسرحيات (عفريت لكل مواطن، تزوير في أوراق عاطفية، مولد سيدي المرعب) .

مسرحية "نجوم الضهر" قصة محمد صبحي وشاركه في كتابتها أيمن فتيحة وتجري حاليا البروفات بشكل مكثف علي مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل من أجل خروج العمل المسرحي في وقت قريب جدا .