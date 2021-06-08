غادة عبدالرازق: مي عمر لا تنافسني.. وأتمنى العمل مع الزعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق التعليق على اتهام المخرج محمد سامي لها بأنها ظلمته وأهدرت حقه، بعدما صنع معها أعمالا مهمة.

وأكدت غادة خلال مقابلة مع برنامج "The Insider بالعربي" أن محمد سامي في الوقت الحالي ضعيف، ولن تخوض ضده معركة وهو في موقف ضعف، لافتة إلى أنها سترد على كلامه بعدما يتجاوز محنته.

وبخصوص ما تردد عن محاولات محمد سامي لفرض زوجته مي عمر حتى تنافسها على الساحة قالت: "مفيش حد بيكون شبه حد، ومفيش حد بيكمل مسيرة حد، وأكبر دليل أن سعاد حسني لم تتكرر وكذلك فاتن حمامة، كل واحد بيكون نفسه".





وبسؤالها عن موقف الرقابة اللبنانية من مسلسها "لحم غزال"الذي عرض في رمضان الماضي، وهل اعترضت على محتوى العمل قالت: "بصراحة مفيش حد خالص من الرقابة هنا كلمني على أي حاجة، ولا قالولنا حاجة على النص، أنا بره بلدي، فأي حاجة حتبقى في وشي أنا، ومستحيل أسمح إن حد يحط حاجة تقلل مننا أو شكلنا أو تقلل من بلدي، متبقاش جدعنة مني، ولما أعمل ده أعمله جوه بلدي.. كنت عندما أكتشف حاجة مش صح في السيناريو، أعترض وأقول مش هعمله".

وكشفت غادة عن أمنية فنية تتمنى أن تتحول لواقع قائلة": "نفسي أشتغل مع الزعيم عادل إمام لو في مشهد واحد فقط.. والنبي يا أستاذ لو داخل شغل قريب أكون معاك".