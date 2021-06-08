تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة كشري".. أشهر كومبارس مصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ"فاطمة كشري" أشهر كومبارس مصرية، من داخل إحدى المستشفيات في مصر.

وظهرت وهي ترقد على سرير المرض عقب إجراء عملية جراحية.



وكشفت صحف محلية مصرية، أن فاطمة كشري تعاني من وعكة صحية منذ مارس الماضي، وأجرت الثلاثاء الماضي عملية "الفتاق" وغادرت المستشفى، وعادت إلى منزلها.

وأكدت كشري أن حالتها غير مستقرة، وتحتاج لدعوات طيبة حتى تتعافى وتعود لعملها، كما عبرت عن حزنها الشديد لتجاهل عدد من الأصدقاء لها، وعدم سؤالهم عن حالتها الصحية.





تمتلك "كشري" قدرا كبيرا من الحضور وخفة الظل، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم"صراع الأحفاد" إنتاج عام 1981.

كما شاركت في أعمال مهمة مثل فيلم "كتيبة الإعدام" ووقفت بجانب عدد كبير من نجوم الصف الأول في مصر مثل" محمد سعد، ومحمد هنيدي وأحمد حلمي".

وكان آخر ظهور لها على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية، والذي تم عرضه في رمضان 2021.