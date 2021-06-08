شريف دسوقي يكشف موعد خروجه من المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري شريف دسوقي إن فقدان جزء من جسده زاده إصرارا وتحديا على مواصلة الحياة.

وأكد دسوقي أنه يستمد قوته من مظاهرة الحب التي تحاصره، بعد إجراء عمليه بتر قدمه.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مذيع برنامج"الحكاية" على قناة MBC مصر، إنه سيغادر المستشفى بعد 25 يوما قائلا: "أنا شغال بروفات حاليا، بحضر شغل جديد في الوقت الحالي، وبيبعتولي الورق بدل ما أنا قاعد في المستشفى عندي وقت كتير.. قدامي بالضبط مش أكتر من 25 يوم".





ووجه دسوقي الشكر لكل من اهتموا بحالته الصحية قائلا: "أنا مش عارف أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا السادة الوزراء اللي وقفوا معايا، ولا دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لكن عايز أشكر أستاذ أحمد الجنايني، اللي شالني فعلا.. كنت بصور معاه الفيلم ومش قايله إني تعبان، مسابنيش لحظة، اتنقل من مستشفى لمستشفى ورا مني، وكمان الشركة المتحدة مسابتنيش ولا لحظة. من ساعة ما عملت مع حضرتك المكالمة وهما متولين كافة شيء. الحمد لله أشهد إن عندنا طب عالمي في مصر".

يذكر أن الفنان شريف دسوقي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم "ليل خارجي"، وشارك في بطولة مسلسل "بـ 100 وش" أمام آسر ياسين ونيللى كريم الذي عرض في رمضان قبل الماضي.