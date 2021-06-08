شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. مواليد الإسكندرية ووالدها فاخر فاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة هالة فاخر، اليوم الثلاثاء 6 يونيو بعيد ميلادها، حيث ولدت الفنانة الكبيرة فى مدينة الإسكندرية، لأسرة فنية فوالدها هو الفنان فاخر محمد فاخر، وقد كان لذلك تأثير كبير على دخولها التمثيل، فبدأت مسيرتها الفنية السينمائية كطفلة بعدما اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم "لن أبكي أبداً" وهى بسن 11 سنة عام 1957



هالة فاخر

قدمت هالة فاخر أكثر من 300 عملاً متنوّعاً ما بين سينمائياً وتلفزيونياً ومسرحياً واستطاعت من خلال هذه الأعمال تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة من الجمهور المصري الكوميدي والدرامى، حيث شاركت خلال فترة الستينات في أفلام منها "الخرساء"، "امرأة على الهامش"، "بين القصرين"، "مراتي مدير عام"، "قصر الشوق"، "عفريت مراتي" و"أسرار البنات".

وانطلقت بعد ذلك شاركت هالة فاخر في العديد من الأفلام منها "أغنية على الممر"، و"بدور" مع محمود ياسين ونجلاء فتحي، و"بنت اسمها محمود"، و"امرأة على الهامش"، و"بين القصرين"، و"مراتي مدير عام"، و"قصر الشوق"، و"عفريت مراتي"، و"أسرار البنات"، و"بلا رحمة" ومسرحيتي "الملوك يدخلون القرية" و"حلاوة زمان"، و"مقلب حب"، و"بدور"، و"بنت اسمها محمود"، و"قمر الزمان" و"بيت بلا حنان"، و"13 كدبة وكدبة" و"الود الغبى".



الفنانة هالة فاخر

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية مع عدد كبير من نجوم السينما والدراما المصرية، منها "صيام صيام" مع يحيى الفخراني، و"الأزهر الشريف منارة الإسلام"، و"غداً تتفتح الزهور" مع سميرة أحمد وجميل راتب ومحمود ياسين، و"صابر يا عم صابر" مع كريمة مختار وفريد شوقي وتحية كاريوكا، و"رحلة أبو العلا البشري" أمام محمود مرسي، وأيضا أجزاء مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم"، "عصر الفرسان" مع أحمد عبد العزيز، و"فطوطة" مع سمير غانم، و"سر الأرض"، و"أبناء ولكن" وغيرها.



هاله فاخر

وعلى خشبة المسرح قدمت العديد من المسرحيات منها مسرحية "تتجوزيني يا عسل" أمام محمود الجندي وسلوى خطاب ووائل نور، ومسرحية "وشك حلو" مع فؤاد خليل وسعيد عبد الغني، ومسرحية "وش السعد" مع توفيق الدقن، ومسرحية "ربنا يخلى جمعة" مع أحمد أدم.

تزوجت هالة فاخر من السيد "أيمن صدقي"، ورزق الزوجان بثلاثة أولاد هم "هبة الله" و"منة الله" و"حسين" وانفصل الزوجان في حوالي عام 2000، في أكتوبر 2003 تزوّجت للمرة الثانية من "معتز الله محمد السعيد" ومع بداية عام 2009 انفصل الزوجان، وللفنانة ثلاثة أحفاد هم "محمد" و"هنا" و"فهد" وقد صرحت بأنها هي من اختار اسم فهد لحفيدها.