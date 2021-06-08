"أووه لا لا".. حمادة هلال يغني لحصان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو مع حصان.

ونشر هلال، الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنيته الجديدة "أووه لا لا".

أغنية "أووه لا لا" صدرت في يناير 2020، وهي من كلمات ماجد صبري، (طبلة) ماجد الصواف، (ترمبيت) محمد السواح.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال مسلسل "المداح" والذي عُرض في شهر رمضان 2021، مع: أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.