قبل طرحه.. سمية الخشاب تكشف عن مقطع من كليب "أوعدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روجت الفنانة سمية الخشاب، لكليب أغنيتها "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، والمقرر طرحه يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري.

ونشرت "سمية" مقطع من الأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شوفوا الكليب كامل بكرا إن شاء الله الساعة ٧ على القناة الرسمية لعمر كمال يوتيوب.. أوعدك".

ويتعاون الثنائي سمية الخشاب وعمر كمال في الأغنية مع الموزع إسلام ساسو، والذي كشف عن صورة تجمعهم داخل الاستوديو الخاص به.

سمية الخشاب سبق وقدمت دويتو بعنوان "بالحلال يا معلم" مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد عام 2017.