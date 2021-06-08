دينا الشربيني تروج لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

روجت الفنانة دينا الشربيني، لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" قبل طرحه في دور العرض السينمائي.

ونشرت دينا، بوستر للعمل يحمل صورتها منفردة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. من ٧/٧ في كل سينمات مصر والدول العربية".

‎‏‎فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومجموعة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار" للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله.