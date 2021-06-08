شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وبيومى فؤاد ينضمان لـ"كوزمو" مع خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الكبيرة لبلبة والكوميديان بيومى فؤاد إلى أسرة فيلم "كوزمو"، حيث إنهما وقعا أمس مع المنتج وليد منصور، وسبقهما فى التوقيع منذ أيام النجم خالد النبوى، والفيلم تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وجارى حاليًا التعاقد مع باقى أبطال الفيلم.

ويعتمد الفيلم على 8 نجوم، حيث يقوم على البطولة الجماعية، من تأليف هشام هلال، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والأكشن عن رحلة بطل لأخذ ثأر شخصى، عندما يكتشف بعد سنوات طويلة حقيقة مقتل والده، فتتغير حياته ويسعى للانتقام وأخذ ثأره.

يذكر أن النجم خالد النبوى قد انتهى من تصوير فيلمه الأخير "أهل الكهف" ويتبقى له المشاهد الخارجية فقط وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.