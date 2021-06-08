أربع صور لـ محمد صلاح على شاطىء العلمين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:43 صباحاً - تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، قائمة الأعلى تداولًا بتريند موقع التغريدات “تويتر”، بعد نشره صورة جديدة له بصحبة شقيقه وصديقهما، على أحد الشواطئ بمصر.

وكان صلاح قد نشر صورة، منذ يوم، عبر صفحته الشخصية بـ”إنستجرام” له على أحد الشواطئ المصرية، دون ذكر موقعه تحديدًا، واكتفى بوضع علامة القلب ووسم علم مصر.

وفي الوقت نفسه، نشرت الإعلامية الرياضية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، صورة تجمعها بـ محمد صلاح، موضحة أنها استقرت مع أسرتها والفنانة ديانا هشام، في منتجع يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويبعُد مسافة 23 كيلومترًا عن “مطار العلمين الدولي”.

وكانت الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام قد شاركت متابعيها على انستغرام بصورة جمعتها بصلاح وعلقت عليها كاتبة “كان لي الشرف” مع هاشتاغ “محمد صلاح” و”فخر العرب”.

ويتواجد محمد صلاح، خلال الأيام الجارية في مصر، لقضاء العطلة الصيفية، بعدما انتهت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» التي توج بلقبها مانشستر سيتي، وحل فيها ليفربول ثالثًا بجدول الترتيب.