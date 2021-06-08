علا الفارس تدعم حملة “فيسبوك يعدمنا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:43 صباحاً - عبرت علا الفارس، الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة القطرية، عن دعمها لحملة “فايسبوك يعدمنا” لمناهضة انحياز الموقع الى الجانب الاسرائيلي وقمع الاصوات الداعمة للقضية الفلسطينية.
وكتبت علا الفارس في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أنا سجلت صوتي وانضممت لصفحة حملة “فيسبوك يعدمنا”. الدور عليك تسجل صوتك ضد الإعدام الرقمي الذي يطالنا جميعاً.”
يذكر ان الحملة يشارك فيها عدد من النشطاء العرب على مستوى العالم؛ من أجل وضع حد لما وصفوها بسياسة “تحيّز برمجيات فيسبوك ضد المحتوى العربي المناصر للحريات والقيم الإنسانية”.
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