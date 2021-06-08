كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:43 صباحاً - خرجت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي عن صمتها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وُصف بالفاضح أظهرها جسد فتاة تُشبهها. مشاعل والتي بدت مُنهارة بالفيديو علقت بـ “ينسبون فيدي لي أنا بس عشان البنت تشبهني…أول شي أنا انكسرت بعد ما طرشوا الفيديو لـ أحمد وقالوا له هاي حرمتك….يني اللي ناشر الفيديو هاظ اللي كنت تبغاه تشوفني مكسورة…وصلت لغايتك” وتابعت مشاعل حول التعليقات التي وصلتها ” كلوا كوم وتعليقات الشباب كوم ثاني واللي جاء فيها شفنا جسمك وحكي كله وسخ يصلني على الدايركت لدرجة نفسي أغسل عيني بالخل” مشاعل وزوجها كانا قد تصدرا الحديث منذ أيام بعد تداول فيديو للإعلامية وهي تشتم زوجها الممثل الإماراتي أحمد خميس بعد أن فاجئها أحمد من الخلف وضربها على رأسها بالشنطة ليكون رد فعلها هو التعليق بكلمة “قوّاد”.

كانت هذه تفاصيل خبر مشاعل الشحي تنهار من البكاء بعد تداول فيديو اباحي منسوب لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.