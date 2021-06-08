"ريش" يشارك في أسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينطلق فيلم ريش للمخرج المصري عمر الزهيري في عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان كان السينمائي (6-17 يوليو)، ضمن المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي في دورته الستين.

تهدف الدورة الجديدة إلى تسليط الضوء على الأفلام الأولى والثانية من إخراج صانعي الأفلام في جميع أنحاء العالم.

يشهد الفيلم تعاون إنتاجي بين فرنسا ومصر، هولندا واليونان، كما نال دعماً من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع فيلم كلينك والمنتج محمد حفظي و Lagoonie Film Productions للمنتجه شاهيناز العقاد، درك جان وارينك كوجي نيليسين (Kepler Film.

وتم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi تورينو فيلم لاب ومؤسسة Cinefondation ، ونال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج في ورشة الأطلس ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2020 وجائزة ما بعد الإنتاج الهولندية

فيلم ريش يقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. ذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله. أخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

