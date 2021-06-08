شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يتعاون مع عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب سعد الصغير، من تسجيل 6 أغان من ألبومه الجديد، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين فى مقدمتهم عصام كاريكا ومحمد عبد المنعم وعصام إسماعيل وزيزو فاروق وساسو وهانى فاروق وشيتوس، وسوف يختار 3 أغانى منهم ليقوم بتصويرهم بطريقة الفيديو كليب مع المخرج كامبا.

كان المطرب سعد الصغير قد قال فى تصريحات لـ برنامج "ملوك التريند" الذى يذاع على تليفزيون ”الخليج 365”: "إن وصيته لأولاده هى زيارته كل يوم جمعة فى المقابر ووضع صورته على التليفون مثلما فعل مع والدته عشان يفتكروه كل شوية لأن الدنيا بتنسى.

كما تحدث سعد عن أزمته مع مطرب المهرجانات عمر كمال، قائلا: "هو بيتكلم فى حاجات مش فاهم يعنى إيه تاريخ والكلمة اتفهمت غلط ومقدرش أقل من أغنية "عود البطل" ودى حاجة جامدة جدا عمر كمال إنت ابنى وعاوز أقولك حاجة أنا الوحيد اللى دافعت عنك أنت وشاكوش وأتعلم أى حد يغلط فيك ويتأسف خلاص ميبقاش قلبك أسود اعتذرتلك تانى وتالت".

يذكر أن الفنان سعد الصغير أكد خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية من قبل أن مطربى المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش حال مشاركتهما فى السينما سيحققا نجاحات نظرا لشعبيتهما الكبيرة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يمتلك الكثير من الأموال مقارنة بنجوم المهرجانات الحاليين، قائلا: "حمو بيكا وشاكوش معاهم فلوس أنا معيش عشرة مليون جنيه.. ولو معايا 5 مليون هبطل غنا".

وأضاف سعد الصغير أنه حال امتلاك 5 ملايين جنيه سيتخلى عن الغناء مقابل إقامة مشروع خاص به، موضحا أن فرقته كبيرة ويتحصلون على أجر قليل جدًا للعمل يوميًا، قائلا: "أنا كنت باخذ فى الأفلام فلوس.. وأجرى كان مليون و20 ألف".