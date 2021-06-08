شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان والمذيع خالد عليش، لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى، ونشر طارق عليش صورة لشقيقه وهو على سرير المستشفى عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".



خالد عليش

وشارك خالد عليش في شهر رمضان الماضى فى مسلسل "أحسن أب"، والمسلسل تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع كل من: هاجر أحمد وأحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث المسلسل حول اللص مختار، الذي يفشل فى محاولات السرقة، ويحاول مواجهة بخل والده، ويكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها 300 ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.