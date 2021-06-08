شكرا لقرائتكم خبر عن صحوة المسرح المصرى .. محمد صبحى يقدم "نجوم الضهر" وعودة سميحة والفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الفترة المستقبلية في المسرح المصري صحوة وحراكا كبيرا من خلال خطط ومشاريع يتم الإعداد لها سواء بمسرح الدولة المتمثل في البيت الفني للمسرح والبيت الفني لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية أو في مسرح القطاع الخاص والمسرح المستقل وللحق تهتم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بملف المسرح اهتمامًا كبيرًا، ويضع المخرج الكبير خالد جلال خططه المستقبلية مع رئيس البيت الفني للمسرح ومديري المسارح من أجل إيجاد حراك مسرحي ومردودا لتطور وعى المجتمع المصرى باعتبار ابو الفنون على مر التاريخ .

فالمسرح دائمًا هو الوسيلة الفاعلة لبناء الإنسان وأحد أساليب التعبير عن المشاعر، ودائمًا رسائله تدعو للتمسك بالقيم السامية وتحث على الإصرار لتحقيق الطموحات واجتياز التحديات ولذا فسوف تشهد الأيام المقبلة عددًا من العروض المسرحية المميزة نستعرضها في السطور التالية منها ما سيقدم علي خشبات مسرح الدولة وأخري ستقدم علي مسرح القطاع الخاص .



نجوم الضهر

ولنبدأ بمسرح القطاع الخاص فالنجم محمد صبحي يجري حاليًا بروفات مكثفة علي النص المسرحي الجديد الذي سيقدمه وهو "نجوم الظهر" الذي كتبه بمشاركة أيمن فتيحة ، وهو عمل كوميدي استعراضي غنائي يشارك في بطولته 40 ممثلا وممثلة من نجوم المسرح المصري ومن فرقة "استوديو الممثل" التي يطورها كل فترة النجم محمد صبحي ويطعمها بالكثير من العناصر والمواهب الشابة .

كما قرر النجم يحيي الفخراني العودة للمسرح من خلال إعادة تقديم مسرحية " ليلة من ألف ليلة " التي قدمها من قبل في مسرح الدولة ولكنها ينقلها حاليا لمسرح القطاع الخاص مع المنتج مجدي الهواري ويقدمها باسم جديد وهو " ياما في الجراب يا حاوي " والمسرحية من تأليف بيرم التونسي وسيعيد إخراجها مجدي الهواري .



محمد صبحي

ويستمر هاني رمزي في تقديم مسرحية "أبو العربي" التي افتتحها في موسم العيد علي أحد مسارح القطاع الخاص ويشاركه بطولتها كل من داليا البحيري وحجاج عبد العظيم وعمرو عبد العزيز وليلي عز العرب ومحمد جمعة واحمد فتحي والمسرحية من تأليف محسن رزق ، كما يستمر عرض مسرحية " أنا مش مسئول" علي مسرح الهوسابير من إخراج محمد جبر وهي مسرحية يقدمها نجوم المسرح المصري من الشباب وتواصل عروضها بشكل اسبوعي وسيتم عرضها بالإسكندرية قريبا ، كما يواصل النجم أشرف عبد الباقي عروضه في مسرحه ويستعد لموسم جديد من مسرحيتي "مسرحية كلها غلط"، و"صباحية مباركة" .

أما خطة مسرح الدولةفسيتم انتاج 28 عرضًا مسرحيًا خلال الفترة المقبلة حيث تستعد فرقة المسرح القومي خلال شهر يوليو القادم لتقديم عرض "في انتظار بابا" من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري وإخراج سمير العصفوري وبطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أشرف عبد الغفور، سماح أنور، سميحة عبد الهادي، كما تستعد لبدء بروفات عرض " الحفيد" عن روايتي الحفيد وأبو العروسة من تأليف عبد الحميد جودة السحار، و إخراج المخرج الشاب يوسف المنصور.

أما فرقة المسرح الكوميدي فتستعد في نهاية شهر يوليو لتقديم عرض "حلم جميل" من تأليف طارق رمضان و إخراج إسلام إمام وفي نهاية شهر أغسطس تستعد لتقديم عرض "ماسك الهوا بايديا" ، تأليف سليم كوشنر وإخراج محمد عمر، وتقدم فرقة المسرح الحديث خلال شهر يوليو عرض "هاملت بالمقلوب" من تأليف سامح مهران و إخراج مازن الغرباوي كما تبدأ بروفات عرض "ديوان البقر" تأليف محمد أبو العلا السلاموني وإخراج محمد فاضل.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة خلال شهر يوليو على قاعة صلاح عبد الصبور عرض "سيدة الفجر" تأليف أليخاندرو كاسونا وإخراج أسامة رؤوف وفي شهر أغسطس بقاعة صلاح عبد الصبور تقدم عرض "الزيارة" تأليف ليبر ستلي وإخراج أحمد الرافعي وبقاعة زكي طليمات تقدم عرض "أحدب نوتردام" تأليف أسامة نور الدين واخراج ناصر عبد المنعم .

وتستمر فرقة مسرح الغد خلال شهر يونيو في تقديم عرض "طقوس العودة" تأليف وإخراج سعيد سليمان وتقدم في شهر يوليو عرض "نصف هو الآخر"عن مسرحية الصرير للكاتب العراقي يوسف العاني تأليف بسنت حمدي و إخراج شريف صبحي أما فرقة مسرح الشباب تقدم على المسرح العائم الصغير خلال شهر يونيو عرض DOGS وهو مشروع تخرج الدفعة الثانية من ورشة ابدأ حلمك تأليف محمود جمال حديني وإخراج كمال عطية وخلال شهر أغسطس تقدم الفرقة عرض "هو حصل إيه" تأليف محمد يوسف وإخراج جاد الشهاوي وعلى مسرح ملك تقدم الفرقة ضمن مشروع المخرج المحترف عرض "يا دعوة ما تمت" تأليف أمنية عمر وإخراج مصطفى حسن عبد السلام،



فرقة استديو الممثل مع النجم محمد صبحي في بروفات نجوم الضهر

أما فرقة مسرح الإسكندرية تستمر خلال أشهر يونيو ، يوليو وأغسطس على مسرح بيرم التونسي في تدريبات الدفعة الأولى من ورشة ابدا حلمك بالإسكندرية وعلى مسرح ليسيه الحرية خلال شهري يونيو و يوليو الى جانب مواصلة تقديم عرض "قاع" من نتاج ورشة نجوم المستقبل" بالفرقة ، هذا بالإضافة إلى عدد من العروض المخصصة للأطفال حيث تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس خلال شهر يونيو عرض "رحلة الزمن الجميل" تأليف محمد زناتي وإخراج محمد نور وخلال شهر يوليو تقدم عرض "نجوم من خشب" تأليف حمدي عطية وإخراج سيد رستم أما في شهر أغسطس فتقدم عرض "فركش لما يكش" تأليف وإخراج شوقي حجاب، وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال خلال شهر يونيو عرض "القطط" تأليف صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي وفي شهر يوليو تقدم عرضا جديدا بعنوان "رحلة مع المارد الأخضر" تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي أما في شهر أغسطس فتقدم عرض "الجميلة و الوحش" تأليف ناصر محمود وإخراج محمود حسن.

كذلك يواصل مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة خلال أشهر يونيو، يوليو وأغسطس في تقديم عروض مشروع " أحلام شتوية" والذي يشمل 6 عروض مسرحية بتقنية الفيليمسرح حيث تستخدم العروض رسومات أطفال الفرقة بعد تحويلها إلى أفلام رسوم متحركة و تستخدمها مع العروض وهي من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف و إخراج يوسف أبو زيد، كما تقدم في شهر يونيو عرض "ست الدنيا" تأليف بلال إمام وإخراج ميدو آدم وفي أغسطس تقدم "أوبرا بنت عربي" تأليف ياسمين فرج وإخراج هشام علي.



نجوم المسرح (4)

كذلك اطلعت وزيرة الثقافة على الموقف الانشائى لمشروع مسرح مصر إلى جانب خطة تحديث وتطوير ورفع الكفاءة والصيانة الدورية لمسارح الطليعة، العرائس، الغد، ميامي، بيرم التونسي، السلام، متروبول، ليسيه الحرية مع استمرار تشغيلها بشكل منتظم.