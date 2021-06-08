بعد نشر صورها مع والدها ووالدتها.. رسائل النجوم لإيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم رسائل دعم للفنانة إيمي سمير غانم والتي نشرت يوم الاثنين، صورا لها مع والدها الفنان الكبير الراحل، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز والتي تعاني صحيا منذ نحو 40 يوما.

ونشرت إيمي، صورا لها مع والدها ووالدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "يارب"، وتلقت العديد من التعليقات من قِبل نجوم الفن.

الفنانة ميرهان حسين كتبت: "يارب اشفي دلال عبدالعزيز شفاءً تامًا لا يغادر سقمًا عاجلًا غير آجل يا شافي يا معافي"، بينما كتبت الفنانة إيمي طلعت زكريا: "ربنا هيشفيها حبيبتي وهتقوم بألف سلامة إن شاء الله.. ده اختبار من ربنا وإن شاء الله هيعدي"، وكتبت المطربة أمينة: "إن شاء الله ربنا هيقومها بالسلامة بإذن الله".

وكتبت الفنانة إيمان العاصي: "يارب يا حبيبتي يارب"، وكتبت الفنانة بدرية طلبة: "يارب حبيبتي"، وكتبت الفنانة عبير صبري: "إن شاء الله تقوم بألف سلامة، وكتبت الفنانة غادة عادل: "ربنا يقومها بالسلامة يا رب"، وكتب الفنان محمد عبدالرحمن: "بأمر الله هتبقى زي الفل ربنا يتم شفاها يارب".

فيما كتبت الفنانة فيفي عبده: "ربنا يقومها لكم بالسلامة إن شاء الله يارب"، وكتبت الفنانة سوسن بدر: "تفاءلوا بالخير تجدوه بإذن الله يا حبيبتي وربنا هيجبر خاطركم بيها"، وكتبت الفنانة ليلى زاهر: "ربنا يقومها بالسلامة يارب"، وكتبت الفنانة نادية الجندي: "ربنا يرحمه حبيبتي ويصبركم على فراقه يارب.. راجل لن يعوض وإنسان رائع"، وغيرها من تعليقات نجوم ونجمات الفن.

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا، يوم 22 مايو الماضي.

وكشف رضوان، قبل نحو أسبوعين في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "ما زالت في العناية المركزة، وهي في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.