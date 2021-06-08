فتحي عبدالوهاب: مذيع "القاهرة كابول" لا يرمز لشخصية محددة وانتهيت من "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان فتحي عبدالوهاب، إن شخصية "طارق كساب" التي جسدها في مسلسل "القاهرة كابول" هي شخصية رمزية لتيار أو توجه إعلامي معين لكن ليس لشخصية محددة.

تابع "فتحي" خلال حلوله ضيفا على غرفة نقاشية على تطبيق "clubhouse" في نادي "اخترنا لك"، أمس الأحد، أدارتها الكاتبة إيمان سراج وشارك فيها الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن والناقد عبدالله غلوش، والناقد أندرو محسن، والكاتب والأكاديمي محمد فتحي، والذي استمرت لـ4 ساعات بحضور ما يقارب 15 ألف مستمع، أن الخلط الذي شعر به الجمهور بين الشخصية وبين أحد الإعلاميين، كان بسبب تقاطع بعض الأحداث مع أحداث حقيقية كزيارة هذا الإعلامي لكابول عاصمة الإرهاب.

أضاف أن في رأيه انخفاض التعليقات والمناقشات حول "القاهرة كابول" بعد النصف الثاني من رمضان كان بسبب أن توقعات الجمهور للأحداث زادت جدا بعد عرض الحلقة الثانية وبالتالي زادت التوقعات المسبقة عنه.

أردف أن النجاح بالنسبة له هو أن يشعر، وسط كل الإشادات ورسائل الإعجاب، أن أدائه كان جيدا بالفعل ويستحق الإشادة.

وصرح أنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم جديد بعنوان "المحكمة" وهو بطولة جماعية ويستعرض يوميات قاعة محكمة وبه عدد كبير من الخطوط الدرامية، وهو فيلم بنفس طريقة "كباريه" ولنفس المؤلف أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وحسني شتا وكريم سرور، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.