ميرنا نور الدين بالأزرق وسيرين عبدالنور في المطار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - عبدالفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة لها بالأزرق عبر "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

أحمد مجدي

وشارك الفنان أحمد مجدي، جمهوره ومتابعيه، صورة له من "الجيم" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

نور

ونشرت الفنانة نور اللبنانية صورة لها عبر "إنستجرام"، والابتسامة تملأ وجهها، وعلّقت: "عندما تركز على الخير، يصبح الخير أفضل".

هبة الدري

ونشرت الفنانة هبة الدري، صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "الشخص الذي يُمكنهُ إتقان الصبر؛ يُمكنهُ إتقان أي شيء أخر، على قدر الصبر يأتي الجبر، الحمدلله دائماً وأبدًا".

دارين حداد

ونشرت الفنانة دارين حداد، صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان مكون من اللونين الأبيض والأسود.

مي عمر

ونشرت الفنانة مي عمر، صورة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

سلمى أبو ضيف

ونشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة بتقنية الأبيض والأسود عبر "إنستجرام"، وخيّرت جمهورها ما بين الشعر الطويل أم القصير.

محمد رشاد

ونشر الفنان محمد رشاد، صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديا "تي شيرت" باللون الأبيض، وعلّق: "مش فاكر كنت باصص على إيه.. تفتكروا سرحان في إيه".

بسمة

ونشرت الفنانة بسمة، صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "هذا وجهي السعيد.. لا توجد فلاتر ولا تعديلات، أنا فقط مرتاحة جدًا".

سيرين عبدالنور

ونشرت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر "إنستجرام"، صورة لها من مطار بيروت قبل إقلاع طائرتها للقاهرة.