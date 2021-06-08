سليم سحاب يكشف تطورات حالته الصحية: "بانتظار زوال التليف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف المايسترو سليم سحاب، تطورات حالته الصحية بعدما أُصيب بفيروس كورونا منذ نحو شهرين.

أضاف سحاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "أنا الحمد لله أصبحت بخير، وأنا حاليا في النصف الثاني من مرحلة النقاهة، بانتظار زوال التليف، وأنتظر سماح الأطباء بممارسة عملي بشكل طبيعي".

وأكدت ابنته المطربة سارة سليم، خلال حوارها بالبرنامج، أن والدها تعافى من كورونا، ولكن مازال يعاني من مضاعفات ما بعد كوفيد-19، فهناك بعض التليف في الرئة، لافتة إلى أنه كان يعاني من بؤر مياه على الرئة ولكنه تعافى منها، لافتةً إلى أن الأطباء أكدوا أن الرئة ستظل متليفة بنسبة 10%.

وكان تعرض المايسترو سليم سحاب إلى أزمة صحية إثر إصابته بالفيروس وزوجته في 12 أبريل الماضي، وتم نقلهما إلى العناية المركزة.

يذكر أن آخر أعمال سليم سحاب تقديمه مع فرقة نجوم "كورال أوركسترا الشباب والرياضة"، فقرة فنية في احتفالية وزارة الشباب والرياضة بيوم اليتيم، والتي حملت اسم "ها أنا أحقق ذاتي"، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.