"جراي مان" يجمع نجوم هوليوود في أضخم عمل من إنتاج نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة البث الإلكتروني نتفليكس بدء تصوير فيلم The Gray Man (ذا جراي مان) منذ شهر مارس/ آذار الماضي.

وبحسب موقع "دجيتال سباي" الأمريكي، يعتبر العمل أضخم فيلم تقدمه شبكة نتفليكس، إذ يشرف عليه مخرجا سلسلة أفنجرز: أنتوني وجو روسو، ويشارك في البطولة مجموعة من كبار نجوم هوليوود مثل كريس إيفانز ورايان دي أرماس وريج جين بادج.

وذكر الموقع أن ميزانية الفيلم بلغت 200 مليون دولار، ويتولى جو روسو مهمة تأليف السيناريو، بناءً على رواية حملت نفس الاسم للكاتب مارك جريني، وصدرت عام 2009.





ولم تكشف بعد شبكة نتفليكس عن موعد مؤكد لطرح الفيلم، ولكن من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق من عام 2021، أو بداية 2022.

وقال المخرج والمؤلف جو روسو، إن جائحة كورونا لم تؤثر على جدول تصوير الفيلم، ومن المتوقع أن يتم تصوير بعض المشاهد في أوروبا (فرنسا وبراج والتشيك)، بداية من شهر يونيو/حزيران.

ويتناول فيلم الإثارة "ذا جراي مان" قصة عميل استخبارات تحول إلى قاتل مستأجر يحاول إنقاذ حياة ابنته بينما يطارده عميل استخبارات.



