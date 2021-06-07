“تواضع وحب الصغير قبل الكبير”.. نادر الأتات يثير الجدل بتغريدة فمن قصد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه النجم اللبناني نادر الأتات نصيحة إلى المتابعين عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، حيث نشر تغريدة حثهم من خلالها على التمسك بحلم الوصول إلى أعلى المراتب في مختلف مجالات عملهم قائلًا: “خلي حلمك دايمًا تكون بين الكبار وتذكَّر إنو كلن بلشوا صغار وكبروا”.

وتابع نادر طالبًا من الذين يقرأون تغريدته ألّا يسمحوا للنجاح في أن يغريهم ويغير أسلوبهم في التعاطي مع الناس لدى وصولهم إلى مصاف الأوائل، ودعاهم إلى التواضع قائلًا: “ولما توصل وتصير بيناتن تواضع وحب الصغير قبل الكبير لإنو الله هو الوحيد الكبير الحقيقي”.

تغريدة نادر الأتات لاقت تفاعلًا واسعًا من المغردين الذين أثنوا على كلامه وطريقة تفكيره وتعاطيه مع الشهرة والنجومية التي وصل إليها اليوم.

يستحق نادر الأتات الثناء على ما كتبه، فقلّة من النجوم حققوا معادلة النجاح والتواضع في آن، وهو منهم، استطاع أن يحصد النجاح في مشواره الفني وقدّم أعمالًا نالت استحسان الجمهور فكرّسته نجم الشباب في لبنان وزاعت شهرتها في الوطن العربي، لكنه ظلّ محافظًا على ميزة التواضع.

نفيد بالذكر أن نادر الأتات أحيا مؤخرًا حفل افتتاح مهرجان الأغنية العربية بجمهورية الدومينيكان في سهرة من العمر في كازينو بونتا كانا على البحر في أوتيل Hard Rock، وحضر الحفل جمهور عريض من الجالية العربية هناك.

ويستعد نادر في الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة يتكتّم حتى اللحظة عن تفاصيلها، كما يضع لمساته الأخيرة على الأغنية العراقية الديو التي ستجمعه مع الفنان العراقي نور الزين.