بروس سبرينجستين يعود إلى برودواي.. إجراءات مشددة للحضور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعود نجم موسيقى الروك بروس سبرينجستين إلى برودواي في يونيو/ حزيران، في أول عرض كبير بحي المسارح في نيويورك منذ إغلاقه قبل أكثر من عام.

وأعلن المنتجون، الاثنين، أن المغني وكاتب الأغاني سيفتتح عرض "سبرينتجستين أون برودواي" في 27 يونيو/ حزيران ويستمر لفترة محدودة خلال الصيف تنتهي في الرابع من سبتمبر/ أيلول. ويتعين على الحضور تقديم دليل على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا فضلا عن وضع الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وقال سبرينجستين في بيان "أحببت عرض سبرينجستين أون برودواي، وأشعر بالسعادة لأنه طُلب مني إعادته في إطار معاودة فتح برودواي".

افتتح مغني "بورن تو ران" عرضه، الذي يتألف من قصص شخصية وأغان منتقاة عزفها على الجيتار والبيانو، للمرة الأولى في برودواي من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2018. وسرعان ما نفدت التذاكر فور طرحها.

وستذهب إيرادات الليلة الأولى من عرض سبرينجستين إلى 4 جمعيات خيرية تقدم الطعام ومواد الإغاثة الأخرى للسكان المحليين في نيويورك وولاية نيوجيرسي مسقط رأس المغني.