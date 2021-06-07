شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مش فاضيلكم".. أحمد شيبة يطرح أحدث أغانيه بعد خروج والدته من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الشعبى أحمد شيبة لـ"الخليج 365"، إن حالة والدته الآن مستقرة وتم خروجها من غرفة العناية المركزة التي كانت محتجزة بها داخل أحد مستشفيات الإسكندرية.

ووجه شيبة الشكر لكل الذين قاموا بالاتصال به للاطمئنان عليها، مشيرًا إلى أنه انتهى أمس داخل أحد أستوديوهات القاهرة من تسجيل أحدث أغانيه "أنا مش فاضيلكم"، والذى تعاون فيها مع الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم، مؤكدا أنه سيطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الإنتهاء من مكساجها وكل مايتعلق بها.

يذكر أن أحمد شيبة قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضاً بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

وقدم أحمد شيبة في الفترة الماضية أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.