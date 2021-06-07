شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يخوض تدريبات شاقة داخل الجيم بعد تخطيه الـ74 عامًا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم العالمي سيلفستر ستالون، الحفاظ على لياقته البدنية بالاستمرار في التدريبات من صالة الجيم ومشاركة صور وفيديوهات باستمرار من تدريباته اليومية، ويحافظ سيلفستر ستالون على لياقته حتى بعد تخطيه الـ74 عامًا، ونشر سيلفستر ستالون فيديو وهو يخوض تدريبات شاقة من داخل صالة التدريب على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ومازح على تدريباته قائلا: "صباح ثقيل جيد".

وكشف النجم العالمى سيلفستر ستالون، عن طريقته المفضلة لتحسين حالته المزاجية من خلال أداء وقت أطول في صالة تدريبات الملاكمة، حيث يشتهر سيلفستر ستالون بأنه أحد أفضل النجوم العالمين الذين أدوا شخصية الملاكم من خلال سلسلة أفلام روكي الذي يمثل دور الملاكم روكي بالبوا، تم إنتاج 7 أفلام حتى الآن عن روكي بالبوا.



نجم افلام الحركة فى التدريب



سلفيستر خلال التدريب

ونشر النجم العالمى سيلفستر ستالون، صورة له على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من داخل صالة تدريبات الملاكمة ويبدو عليه الاستعداد لخوض التدريب، وعلق قائلاً: "عندما تعتقد أنه ليس لديك ما تفعله، افعل شيئًا يجعلك تشعر بتحسن مما كنت تفعله في اليوم السابق".

ويواصل النجم العالمي سيلفستر ستالون البالغ من العمر 74 عاما الاحتفال بعيد زواجه، حيث التقطت عدسات المصورين عدة صور للنجم الشهير أثناء توجهه لأحد المطاعم بصحبة زوجته، بدا فيها النجم الشهير أكثر شباباً من خلال إطلالته الذى حرص على أن تجعله كذلك.

حيث ارتدى قميص لامع وفقاً لموقع الديلى ميل الإنجليزي الذى أضاف أيضاً أنه تواجد في منطقة لوس أنجلوس مع زوجته جنيفر فلافين.