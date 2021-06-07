بنات النجوم.. ما بين رباعي أحمد زاهر وثلاثي عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

الكثير من المشاهير يسعون إلى إبقاء حياتهم الشخصية بعيدا عن الإعلام والشهرة، فيما لا يجد بعضهم الآخر مانعا في تعرف الجمهور على ذويهم وأولادهم.

ومؤخرا تعرف الجمهور على أبناء وبنات بعض النجوم البارزين حتى وإن كانوا بعيدين عن مجال الفن، والفتيات منهم تحديدا نجحن في لفت الأنظار بشدة وتصدر التريند في بعض الأوقات، ومنهن:

الرباعي بنات أحمد زاهر

الثنائي ملك وليلى عرفهما الجمهور مبكرا منذ ظهورهما في فيلم "عمر وسلمى 2"، قبل أن يغيبا لفترة ثم يعودان بعد أن أصبحا يافعتين ويشاركا في أعمال فنية يشاهدها الجميع.

مؤخرا انضمت إليهما الابنة الثالثة لأحمد زاهر وهي "منى" والتي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" مع منة شلبي.

أما ابنة أحمد زاهر الرابعة هي "نور"، ويبلغ عمرها 6 سنوات، وتعرف الجمهور عليها في لقاء الأسرة مع "صاحبة السعادة".

الثلاثي بنات عمرو دياب

نور: تقيم في بريطانيا وعرفها مؤخرا الجمهور من خلال نشرها الصور باستمرار على إنستجرام.

جانا: وتغني بالإنجليزية وقدّمها عمرو دياب للجمهور في أغنية "جميلة" ضمن ألبوم "سهران" 2020.

كنزي: دائما ما تثير الجدل بصورها ومقاطع فيديو ترقص فيها وتنشرها على إنستجرام.

الثلاثي بنات نانسي عجرم

من بين الأشهر أيضا الثلاثي بنات نانسي عجرم "ميلا وإيلا وليا" على الترتيب، وهن في سن صغير وتعرف عليهن الجمهور من خلال الصور التي تنشرها لهن الأم

لي لي أحمد حلمي

لي لي ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تهوى الرسم على الملابس ودائما ما يدعمها والديها.

ويقفان إلى جانبها في تجاربها الجديدة وآخرها مشاركتها في معرض "شبابكو" لبيع أعمالها.

إيمان العاصي وابنتها

"ريتاج" ابنة الفنانة إيمان العاصي عرفها الجمهور أيضا من خلال والدتها، حيث اعتادت نشر الكثير من الصور التي تجمعها بصغيرتها عبر إنستجرام.

شام الذهبي ابنة أصالة

الجمهور يعرف تماما العلاقة الخاصة التي تجمع الفنانة أصالة بابنتها طبيبة التجميل شام الذهبي، كما يظهر في أي صورة لهما أو لقاء يجمعهما.

وتحظى شام بمتابعة كبيرة عبر حسابها على إنستجرام.

أسما شريف منير

أيضا تحظى أسما شريف منير بمتابعة كبيرة عبر موقع إنستجرام، وهي محبة للتجميل والأزياء.

وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" عبر شاشة ON.

وسبق أن تزوجت من الممثل محمود حجازي عام 2018 وأعلنت انفصالها عنه في مطلع أبريل 2021.

ابنة أحمد الفيشاوي

من بين أشهر بنات النجوم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، لينا أحمد الفيشاوي، نظرا لجرأتها في الكثير من الصور.

بالإضافة لقصة عدم اعتراف والدها بها في البداية، ثم قضية النفقة التي تجمعه بوالدتها هند الحناوي.

وتعيش لينا مع والدتها في بريطانيا من أجل إكمال دراستها.

وغيرهن من بنات النجوم والنجمات واللاتي صار الجمهور يعرفهن امتدادا لشهرة آبائهن أو أمهاتهن.