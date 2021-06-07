"بتطعم مع إني مش ناقص طعامة".. حكيم يتلقي لقاح فيروس كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلن المطرب حكيم، مساء اليوم الاثنين، تلقيه لقاح فيروس كورونا.

ونشر حكيم، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أثناء تلقيه اللقاح، وقال خلاله: "بتطعم مع أني مش ناقص طعامة بس بيطعموني برضو".

وعلّق على الفيديو قائلا: "كل واحد لازم يقدم على اللقاح من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة، أنا قدمت في تاريخ ٠٢/٠٤/٢٠٢١ وجاتلي الرسالة امبارح عشان أروح اتطعم.. واضح إن في ناس كتير مقدمة لأن الموضوع يا جماعة مش هزار بدليل إني مش ناقص طعامة ورايح اتطعم تاني أهو".

يذكر أن آخر أعمال المطرب حكيم أغنية "الليلة عيد"، والتي طرحها مؤخرا عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلمات صلاح مندي وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس.