فن ومشاهير

فاطمة كشري تكشف تفاصيل حالتها الصحية لـ"الخليج 365"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الممثلة فاطمة كشري، إنها مرت منذ فترة بأزمة صحية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، وتبين وقتها حاجتها لإجراء تدخل جراحي.

وأضافت فاطمة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا خرجت من المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، بعد ما عملت عملية من فترة، وحاليا أنا بالمنزل".

وتحدث نجلها لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أنها باتت أفضل حالا، بعد إجراء عملية "فتاق"، مشيرًا أنها شاركت في السباق الرمضاني المنقضي 2021، بمسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نرمين الفقي والفنانة نور.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تداول صورة قديمة لـ فاطمة كشري من داخل أحد المستشفيات، وهي بملابس العمليات.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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