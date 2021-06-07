محمد رمضان ينشر صورا مع ابنه وابنته.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، صورا تجمعه بابنه "علي" وابنته "كنز".

وعلّق "رمضان" على الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "ربنا يحفظلي أولادي ويحفظلكم أولادكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "لو سابني"، والتي طرحها قبل يومين مع المطرب ميتري جيمس، عبر قناة الأخير بموقع "يوتيوب".

كما طرح قبل أيام كليبه الغنائي الجديد "المكسب بتاعنا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى عُرض لمحمد رمضان مسلسل "موسى"، رمضان الماضي 2021، يشارك في بطولته: هبة مجدي، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.