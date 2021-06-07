أنغام تطرح أغنية "أنا بعته كتير" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طرحت المطربة أنغام، مساء الاثنين، أحدث أعمالها الغنائية "أنا بعته كتير" عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا بعته كتير ووجعته كتير، وأنا فاكر أنه لايمكن يوم من إيدي يطير، وسقاني خلاص من نفس الكاس، ولا يمكن هقدر أقول إنه معندوش إحساس، وهلوم على مين وهغلط مين، مش هافتح بقى معاه طب أعاتبه بأي عين، مش أنا اللي بديت هديت ما بنيت، فكرت إن أنا ضامنة وأديني على بعده صحيت".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية "ودوني عند أمي" والتي طرحتها في عيد الأم، بمشاركة ابنيها "عبدالرحمن وعمر" معها في الكليب.