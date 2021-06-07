"يونيسف" ترحب بانضمام أحمد حلمي سفيرًا إقليميا لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الصفحة الرسمية لـ"يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، على موقع "تويتر"، متابعيها بفيديو طالبت من خلاله الجميع بالترحيب بانضمام الفنان أحمد حلمي سفيرًا إقليميًا لها.

وظهر حلمي في الفيديو، قائلًا "أنا النهاردة فخري زاد لإني مش هبقى مجرد سفير، إن شاء الله الدورة الجاية تحقق اكتر واكتر مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الإقليمي".

وجاء في تعليق المنظمة على الفيديو "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي والذي تم تعيينه سفيراً إقليمياً لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!".

كانت المنظمة، أعلنت أمس 6 يونيو خبر تعيين حلمي، وكتبت عبر موقع التغريدات الشهير "سعداء جدًا بتعيين الفنان أحمد حلمي سفيرًا إقليميًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا! سيقوم أحمد حلمي من خلال دوره الجديد بالعمل على تعزيز رسائل حقوق الطفل والتوعية بقضايا تنمية الطفولة المبكرة في المنطقة".

جدير بالذكر أن آخر أفلام حلمي كان "خيال مآتة" وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، حسن حسني، إنعام سالوسة، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.