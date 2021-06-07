بعد غياب 8 سنوات.. محمد صبحي يعلن عودته للشاشة بعمل درامي مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد صبحي، عن عودته للشاشة قريبا من خلال عمل درامي جديد.

وكتب صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "ترقبوا ظهوري قريبا على الشاشة المصرية من خلال تقديم عمل درامي مميز يليق بالمشاهد المصري ويحترم تفكيره".

يذكر أن آخر أعمال محمد صبحي الدرامية مسلسل "ونيس والعباد وأحوال البلاد - ج 8" عام 2013، مع: سماح أنور، مها أبو عوف، سماح السعيد، عبدالله مشرف، وخليل مرسي وغيرهم.

بينما آخر أعماله المسرحية عرض "أنا والنحلة والدبور" عام 2019، من إخراجه وتأليف أيمن فتيحة.