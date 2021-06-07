فن ومشاهير

بعد غياب 8 سنوات.. محمد صبحي يعلن عودته للشاشة بعمل درامي مميز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد صبحي، عن عودته للشاشة قريبا من خلال عمل درامي جديد.

وكتب صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "ترقبوا ظهوري قريبا على الشاشة المصرية من خلال تقديم عمل درامي مميز يليق بالمشاهد المصري ويحترم تفكيره".

يذكر أن آخر أعمال محمد صبحي الدرامية مسلسل "ونيس والعباد وأحوال البلاد - ج 8" عام 2013، مع: سماح أنور، مها أبو عوف، سماح السعيد، عبدالله مشرف، وخليل مرسي وغيرهم.

بينما آخر أعماله المسرحية عرض "أنا والنحلة والدبور" عام 2019، من إخراجه وتأليف أيمن فتيحة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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