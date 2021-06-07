إيمي سمير غانم تدعو لـ دلال عبدالعزيز: "رب ارحم عجزها وقلة حيلتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، دعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

وكتبت دلال "اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، اخرج دلال من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وتابعت "رب ارحم عجزها وقلة حيلتها، انت العالم سبحانك بـ سرها وجهرها المالك لنفعها وضرها، القادر على تفريج كربها وشفائها وتيسير عسرها".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة حماته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز من فيروس كورونا.

وكشف رضوان، قبل نحو 10 أيام، في برنامجه "مساء dmc"، أن دلال عبدالعزيز "ما زالت في العناية المركزة، وهي في مرحلة أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة للغاية، لذلك هي تأخذ بعض الأدوية كي تتعافى"، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الجاري، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

