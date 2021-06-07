فن ومشاهير

بوسي شلبي تنشر صورة مع ريهام حجاج.. وهكذا علّقت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها، صورة لها مع الفنانة ريهام حجاج.

ونشرت "بوسي" الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "حبيبة قلبي".

يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته: أحمد فهمي، ، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبدالعزيز، هند عبدالحليم.

العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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