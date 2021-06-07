شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض Indiana Jones 5 فى دور العرض بعد سلسلة من التأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشركة المنتجة لفيلم Indiana Jones 5 الموعد النهائي لطرحه، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لبدء تصوير العمل الأسبوع المقبل، حيث تعرض الجزء الخامس من الفيلم الشهير الذى يعود به النجم هاريسون فورد للعب دوره المفضل لسلسلة من التأجيلات خلال الفترة الأخيرة بسبب وباء كورونا الذى أثر بصورة كبيرة على صناعة السينما التي بدأت تتعافى مؤخرًا.

موقع ديلى ميل بدوره كشف خلال تقرير مؤخرًا عن الموعد النهائي لطرح الفيلم في دور العرض، وذلك الـ29 من شهر يوليو من عام 2022.



هاريسون فورد

وكان كشف موقع ديلى ميل عن الصور الأولى من الفيلم المنتظر لـ هاريسون فورد، الذى يعود به لسلسلة أفلام Indiana Jones، من خلال جزء خامس، حيث كشف التقرير الأخير عن الاستعدادات النهائية لفريق العمل قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أنه تم تحويل جزء من سكة حديد شمال "يوركشاير مورز" إلى مجموعة Indiana Jones 5، حيث رصدت الصور العمال وهم يعملون بالقرب من قطار بخاري تم تحويله إلى محرك ناقل نازي مثلما بدا خلال العلامات عليه.

الجزء الخامس من انديانا جونز يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذي استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز في فيلم Mission Impossible 7.

من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم، وبذلك ينضمان إلى هاريسون فورد والشخصية المشاركة فى البطولة Phoebe Waller-Bridge فى الدفعة التالية من امتياز Lucasfilm إلى جانب Mads Mikkelsen، وفقًا لما ذكره موقع nme.