شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حكيم، تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ونشر فيديو له أثناء تلقيه لقاح كورونا، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "كل واحد لازم يقدم علي اللقاح من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة أنا قدمت في تاريخ 2/4/2021 من علي اللينك وجاتلي الرسالة إمبارح عشان أروح اتطعم، وواضح ان في ناس كتير مقدمة لأن الموضوع يا جماعة مش هزار بدليل إني مش ناقص طعامة ورايح اتطعم تاني أهو".

أعاد نجم الأغنية الشعبية حكيم تقديم أغنية "والله ولعب الهوا" للنجم أحمد عدوية على طريقة اللايف، وطرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلمات حسن أبو عتمان، وألحان حسن أبو السعود .

كان النجم حكيم قد قال إنه ما زال يتعلم من أحمد عدوية قواعد الفن الشعبى، وذلك خلال جلسة جمعتهما سويا، وقدما أغنية «عجيب يا واد يا بنج»، وأضاف حكيم: "أستاذى اللى لسه بتعلم منه لحد النهاردة اتشرفت بوجودى معاه واطمنت عليه، وهيفضل عدوية قيمة وقامة كبيرة فى الفن الشعبى، وأنا كنت قاعد جنبه باخد الدرس ربنا يديك الصحة ويطولنا فى عمرك يا أحسن فنان فى الدنيا".

يذكر أن المطرب حكيم يتعاون مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، ومقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ"الخليج 365" مشيرا إلى أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع حكيم؛ لأنه يعتبره صوتا مميزا وقويا.