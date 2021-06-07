شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يشارك صورة نادرة تجمع والده الساحر وعمته الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلئ خزانة الفنان محمد محمود عبد العزيز، بالكثير من الصور النادرة لوالده الساحر محمود عبد العزيز، ويكشف بين الحين والآخر عن صورة نادرة لوالده سواء أسرية تجمعه بأبنائه أو خلال كواليس تصوير أعماله الفنية، وتلقى إعجابًا كبيرًا من جمهور الفنان الراحل محمود عبد العزيز ومطالبة نجله بالاستمرار في إخراج هذه الصور من دولاب ذكرياته.



محمد محمود عبد العزيز على فيس بوك

ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة نادرة على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، يظهر فيها والده النجم محمود عبد العزيز مع عمته الراحلة أول أمس، وعلق قائلا: " الله يرحمك يا عمتو (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لعمتى ناديه ولكل من رحلوا عنا)".



محمود عبد العزيز مع شقيقته الراحلة

وفى وقت سابق، أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، وفاة عمته نادية حيث علق على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: مفيش كلام يتقال.. السلام أمانة يا عمتى.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولعمتى نادية ولكل من رحلوا عنا، وتقام صلاة الجنازة والعزاء في الإسكندرية".

وحلت منذ أيام ذكرى الميلاد الـ75 على ميلاد ساحر الفن الفنان المبدع الكبير محمود عبدالعزيز الذى ولد في مثل 4 يونيو عام 1946 ليكون أحد مبدعى الفن الخالدون الذين لا يرحلون بموتهم ويبقون دائماً في وجدان الملايين.

محمود عبدالعزيز الساحر الذى حمل في جرابه الفني ألاف الوجوه وأمتعنا بالعديد من الشخصيات المختلفة والمتنوعة التي تدل على حجم موهبته وإبداعه وقدراته الفنية.

محمود عبدالعزيز الفتى الاسكندرانى الذى ولد في حي الورديان، والتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية.

بدأ محمود عبدالعزيز مشواره الفنى مساعد مخرج وحلم بفرصة للتمثيل حتى استعان به المخرج نور الدمرداش فى مسلسل الدوامة عام 1973 ، وبعدها شارك فى فيلم الحفيد عام 1974 ، وبدأ رحلة البطولة عام 1975 حين اعتذر الفنان حسين فهمى عن بطولة فيلم "حتى آخر العمر" فوقع الاختيار على محمود عبد العزيز ليقوم بالدور، وبعدها توالت أعمال وإبداعات ونجاحات الساحر، فأدى فى الكثير من الأعمال دور الشاب الوسيم الرومانسى، ولكنه لم يسمح بأن يتم حصره فى هذه النوعية من الأدوار وأثبت أن فى جرابه آلاف الوجوه .