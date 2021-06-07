شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مساء اليوم فعاليات المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى دورته الخامسة المقامة بأسيوط، بحفل الافتتاح بقصر ثقافة أسيوط، حيث يفتتح الفعاليات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان واللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان، فعاليات الدورة التى تحمل اسم الناقد الراحل الدكتور حسن عطية والمقامة فى محافظة أسيوط خلال الفترة من 7 : 11 يونيو الحالى، والذى يقام برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وجامعة اسيوط .

يبدأ حفل الافتتاح بعرض فنى من التراث و الفنون الشعبية بالإضافة لعرض فيلم وثائقي عن المهرجان، وذلك بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى والفنان ضياء مكاوى مدير فرع ثقافة اسيوط والقيادات الشعبية والتنفيذية ، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية وبحضور اقل من 50% من الجمهور، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وخلال الحفل سيتم تكريم 5 من رواد المسرح المصرى وهم اسم الناقد الراحل الدكتور حسن عطية، المخرج عصام السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الناقد محمد بهجت، الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط.

يتضمن المهرجان أيضًا 5 فعاليات تقام طوال أيام المهرجان، وهى عبارة عن عروض مسرحية، ورش مسرحية، عروض السمسمية والربابة، أتوبيس الحكى، عروض الأراجوز.. هذا بالإضافة إلى ندوة عن التنمية المسرحية قبل بدء فعاليات الافتتاح يقدمها د. جمال جابر.

تشارك في الفعاليات عروض من فلسطين وغانا إلى جانب العروض المصرية، وتتكون الورش من 5 أقسام ، هي التمثيل للمخرج عمرو قابيل، الاخراج المسرحى للدكتور أسامة رؤوف، الديكور والإضاءة المسرحية للمهندس حازم شبل، التأليف المسرحي للمؤلف بكري عبد الحميد، العرائس والمسرح الأسود للمخرج عمرو حمزة.



المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب