“أنا بعته كتير”.. أغنية جديدة لـ أنغام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة المصرية اليوم الأثنين أغنية “أنا بعته كتير”، وذلك عبر قناتها على “يوتيوب”، من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وكانت أنغام قد شوّقت الجمهور للأغنية في الأيام الماضية من خلال صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن أنغام كانت قد طرحت أخيراً كليب أغنية “هو نفس الشوق” عبر موقع “يوتيوب”، من كلمات أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، والكليب إخراج عادل جمال.

كما أنغام تستعد لإحياء حفل كبير لأول مرة بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصريه يوم الخميس 1 تموز (يوليو)، في الثامنة مساءً بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.