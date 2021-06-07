“فيني كثير”.. نوال الكويتية تحصد النجاح في جديدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية “فيني كثير”، التي أطلقتها الفنانة نوال الكويتية، عبر موقع ”يوتيوب”، تحقيق مليون مشاهدة منذ إطلاقها فقط قبل 3 أسابيع، وتحديداً في 16 مايو الجاري.

أغنية “فيني كثير” من كلمات الشاعرة رحاب، ومن ألحان الفنان مشعل العروج وتوزيع الفنان التركي جيهون جيلكتان الذي أضفى نكهة خاصة، وكانت بصمته واضحة على الأغنية ووتريات العازف التركي اسماعيل تونش بلاك.

نفيد بالذكر أن الأغنية الجديدة من إنتاج شركة “ون برودكشن”.

وكانت الفنانة الكويتية نوال قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل ألبومها وقطعت وعداً بتقديم مجموعة من الأغنيات المنفردة خلال الفترة المقبلة.