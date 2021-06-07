شكرا لقرائتكم خبر عن روبى وماجد الكداونى يصوران آخر مشاهد "برة المنهج" بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة روبى مشاهدها فى فيلم "برة المنهج" وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان ماجد الكدوانى فى ديكور فيلا بحدائق القبة ويستمر التصوير هناك لمدة 3 أيام، وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، استعدادًا للعرض قريبًا فى السينمات.

وتظهر روبى خلال الأحداث، بدور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث بينها وبين بطل العمل ماجد الكدوانى، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ فترة في العديد من الديكورات الخاصة بالفيلم، ويناقش الفيلم قضية التنمر وتحقيق الذات، وهو للمخرج عمرو سلامة.

والفيلم تشارك في بطولته مع النجمة روبى أسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، ويضم فريق التمثيل في الفيلم أيضًا دنيا ماهر، ويجسد الكدوانى شخصية رجل أعمال حاد الطباع، يسعى إلى تحقيق أحلامه، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما التشويقية، وتدور الأحداث حول علاقة صداقة بين رجل وصبى يعانى من التنمر.

فيلم "برة المنهج" من إخراج عمرو سلامة، والذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، وتشارك في بطولته النجمة روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقى ودنيا ماهر وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف فى الفيلم، ومن المحتمل أن يطرح العمل خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام الدراسى المقبل.