شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة كشرى: خضعت لعملية فى بطنى وتعبانة وصحابى ناسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الممثلة فاطمة كشرى لـ"الخليج 365" إنها أجرت يوم الثلاثاء الماضى عملية في بطنها داخل أحد المستشفيات، ولكن حالتها حاليًا غير مستقرة وتطالب الجميع بالدعاء لها، وأضافت أن أصدقاها بالكامل لم يسأل عنها أحد فيهم.

وتداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعى صورة للفنانة فاطمة كشرى وهى ترقد في إحدى المستشفيات بعد إجرائها إحدى العمليات .



فاطمة كشرى

وكانت الممثلة فاطمة كشرى قد تعرضت فى شهر مارس الماضى لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت عملية الفتاق وخضعت لبروتوكول علاج، وكانت حينها الفنان إبراهيم عمران دائم التواصل معها طول الوقت .

فاطمة كشرى واحدة من الكومبارسات، التى تتمتع بخفة الظل وهو ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم الكومبارسات، حيث يستعين بها نجوم الكوميديا فى أفلامهم، دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة، حيث كانت ذاهبة لشراء شىء ما وفى الشارع الذى تواجدت فيه كان هناك عمل يتم تصويره، فذهبت إلى طاقم العمل وطلبت أن تشارك معهم ككومبارس، وأول ظهور لها كان فى فيلم "صراع الأحفاد" عام 1981 و"كتيبة الإعدام".

ومن المعلومات الكوميدية التى لا يعرفها الجمهور عنها أن اسم فاطمة كشرى أطلق عليها نسبة إلى أن جميع أفراد أسرتها يعملون فى بيع "الكشرى".