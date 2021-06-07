شكرا لقرائتكم خبر عن "Cruella" يحقق 1.78 مليون دولار يوم افتتاحه فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عرض فيلم ديزني "Cruella" في الصين يوم الأحد الماضي، وحقق يوم افتتاحه 1.78 مليون دولار، ليحتل المركز السادس في عطلة نهاية أسبوع بطيئة خلف بطل شباك التذاكر "F9"، وفقًا لبيانات من Maoyan.

كانت أرقام اليوم الأول في الصين لفيلم "Cruella" أقل من ربع مبلغ الـ 7.7 مليون دولار الذي حققه الفيلم في يوم افتتاحه في 28 مايو في أمريكا الشمالية ، حيث عُرض لأول مرة في السينمات وفي Disney Plus مقابل اشتراك قدره 30 دولارًا.

ووصل إجمالي الفيلم 26.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، ما يجعله ثالث أعلى فيلم في أمريكا الشمالية منذ بدء الوباء.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن اجمالي الإيرادات تمثل ثاني أقوى أيام افتتاح لافلام ديزني في الصين منذ بداية الوباء، ففيلم مولان حقق يوم افتتاحه 8.5 مليون دولار في سبتمبر.

طرح فيلم Cruella لأول مرة في 28 مايو في وقت واحد في المسارح وعلى Disney + ضمن فئة Premier Access ، وسرعان ما حقق الفيلم 48.5 مليون دولار عالميًا، ليحظى بعدها بتعليقات إيجابية وإشادة بالموسيقى البانك روك في السبعينيات التي جاءت في العمل.

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.