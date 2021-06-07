ما حقيقة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل “المداح”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق الفنان المصري، حمادة هلال، نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل “المداح” الذي عُرض في رمضان الماضي، بسبب قصة العمل التي تدور حول السحر والشعوذة، ولفتت انتباه الجمهور بشكل مبهر.

وحول حقيقة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل “المداح”، قال المنتج إسلام المرسي إن الفكرة تحت الدراسة، وتتم مناقشتها في وقتنا الحالي، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً.

ورد حمادة هلال على إمكانية تقديمه جزءاً ثانياً، حيث أوضح أن الفكرة قائمة، وقال في تصريحات صحفية: “الجزء الثاني لسه والله مش متأكد”.

مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، وإنتاج سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، وبسمة ماهر.