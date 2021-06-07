سوسن بدر تتلقى الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تلقت الممثلة المصرية، سوسن بدر، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

ووثقت سوسن بدر​ تجربتها وشاركتها مع جمهورها في “إنستغرام”، من خلال صورة نشرتها، ظهرت فيها أثناء تلقيها اللقاح.

وعلّقت على المنشور، قائلة: “الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد.. نموذج مشرف للتعامل مع الناس باحترافية وإنسانية.. كل الشكر لكتيبة العاملين، وربنا يقدركم ويحفظكم”.

وحرص عدد من النجمات على تهنئة سوسن بدر على تلقي اللقاح، متمنيات لها دوام الصحة والعافية، إذ علقت هند صبري على المنشور بمجموعة قلوب، بينما كتبت نسرين أمين: “برافو، بألف صحة وسلامة إن شاء الله، أنا كمان اتطعمت”.

وكانت سوسن بدر قد شاركت كضيف شرف ضمن مسلسل “النمر”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، من بطولة الفنان محمد إمام ومحمد رياض وحجاج عبدالعظيم ونرمين الفقي وأحمد حلاوة وهنا الزاهد وخالد أنور ومحمد مهران.