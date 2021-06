عالم كريسي تيغن ينهار بسبب تنمرها.. خسرت كلّ أعمالها بأقل من شهر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت تقارير إعلامية أن كريسي تيغن (35 عاماً) أُُسقطت من حملات تسويق منتجها للتنظيف الذي عملت عليه بالتعاون مع كريس جينر بعد تراجع نسب البيع بشكل ملحوظ إثر انتشار تغريدات قديمة تعود لعام 2011 قامت بالتنمر على كورتني ستودن التي كانت قاصراً في ذلك الحين، إذ كانت تبلغ من العمر 16 عاماً فقط، طالبةً منها أن تقتل نفسها.

وأطلقت تيغن منتجها الجديد Safely، بالتعاون مع جنير في أوائل شهر أيار (مايو) وتضمنت الحملات التسويقية كلا النجمتين، ولكن بعد فضيحة التنمر، لم تظهر العارضة بالإعلانات من جديد، لتكون الضربة الأحدث لتيغن التي انسحبت من مسلسل Netflix’s Never Have I Ever الذي تنتجه وتبثّه نتفليكس، وأُدرج كتاب الطبخ الذي ابتكرته Cravings في القائمة السوداء من قبل كبار تجار التجزئة بما في ذلك Macy’s و Target و Bloomingdale’s.

وقال مصدر لموقع “الصن” البريطاني: “عاشت كريس جينر أزمة خلال الأسابيع الماضية بسبب فضيحة كريسي. إنها تحب كريسي لكنها تفضّل الأرقام وتراجعت مبيعاتهم منذ أعادت انتشار تغريدات كريسي”. ويذكر أنّ تيغن لم تنشر أي صورة أو تحديث عبر حسابها الرسمي على انستغرام منذ 11 أيار (مايو)، وكانت آخر تغريدة لها في 12 أيار (مايو) والتي تضمنت اعتذاراً لستودن عن التنمر.ومنذ ذلك الحين، ظهرت أيضاً تغريدات مسيئة إضافية أرسلتها إلى فرح أبراهام وليندسي لوهان.